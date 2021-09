Italia-Lituania, rebus attacco per Mancini. Spazio anche per i giocatori Inter

Italia-Lituania di domani sarà una partita fondamentale per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera gli azzurri di Roberto Mancini non possono più fare passi falsi. Il commissario tecnico ha il rebus attacco e darà spazio anche ad alcuni giocatori dell’Inter.

Dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera, l’Italia non può più sbagliare se non vuole complicare la corsa verso i Mondiali di Qatar 2022. Domani contro la Lituania serve soltanto la vittoria e per trovarla il commissario tecnico Roberto Mancini è pronto a rivoluzionare l’attacco, apparso decisamente sterile nelle ultime due partite. Secondo Marco Nosotti per “Sky Sport” dovrebbe accomodarsi in panchina Ciro Immobile a favore di uno tra Raspadori e Scamacca, ma non bisogna sottovalutare la carta Kean. Per quanto riguarda gli interisti convocati è probabile che venga concesso un turno di riposo a Nicolò Barella, titolare nelle ultime due partite, mentre potrebbero trovare spazio Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, il primo in panchina il secondo addirittura in tribuna nelle ultime due uscite.