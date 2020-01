Giroud nemmeno in panchina contro il Newcastle. Inter piÃ¹ vicina?

Giroud nemmeno in panchina contro il Newcastle. Inter più vicina?

Olivier Giroud, attaccante francese dell’Inter, è un obiettivo di mercato dell’Inter. Con la squadra nerazzurra l’accordo è praticamente raggiunto, per il trasferimento manca poco (qui le ultime). Un indizio ulteriore arriva dal campo. L’attaccante francese, infatti, non è presente in panchina nella sfida tra Newcastle e Chelsea.

VICINO – Olivier Giroud è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. La trattativa tra il Chelsea ed il club nerazzurro è sostanzialmente definita e, presto, Antonio Conte potrà abbracciare un nuovo rinforzo per il reparto offensivo. A conferma della buona riuscita della trattativa arriva anche un indizio dal campo: Giroud non figura nemmeno tra i calciatori in panchina nella sfida che vede di fronte Newcastle e Chelsea. A differenza, ad esempio, di quanto era avvenuto il 5 gennaio per la sfida di FA Cup tra i londinesi ed il Nottingham Forest. L’ultima partita giocata dal francese con la maglia del Chelsea risale al 30 novembre.