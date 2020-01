Giroud salta per colpa di Politano? No, slitta!...

Giroud salta per colpa di Politano? No, slitta! Bivio Esposito – Sky

Politano blocca Giroud? No. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti della redazione mercato di “Sky Sport” la trattativa per l’attaccante del Chelsea non è a rischio al momento. Ecco le ultime

SLITTAMENTO – Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”: «Visto il blocco della trattativa tra Politano e la Roma rischia di slittare l’arrivo di Giroud. Abbiamo sempre detto che il suo arrivo è legato alla partenza dell’attaccante romano. La trattativa per l’arrivo del francese è vicina alla conclusione perché tutti sanno che Politano è in uscita. Esposito? Anche la sua partenza è collegata. La SPAL ha chiesto informazioni».

ESPOSITO – Ulteriori dettagli in particolare legati a Sebastiano Esposito sono arrivati da Matteo Barzaghi, in collegamento dalla sede dell’Inter: «Bisogna vedere quando e se arriva Giroud. Se dovesse arrivare per Esposito sarebbe meglio andare a giocare con continuità».