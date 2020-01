Moses, uomo chiave di Conte al Chelsea: esterno giusto per l’Inter?

Victor Moses è al centro di voci di mercato che lo mettono in orbita Inter. L’esterno nigeriano, attualmente in prestito al Fenerbahçe dal Chelsea, è più di un’idea per l’Inter (qui i dettagli). Ai nerazzurri ritroverebbe Antonio Conte, suo tecnico al club londinese. Con l’allenatore italiano ha disputato le stagioni migliori in carriera.

UOMO CHIAVE – Victor Moses è stato uno degli uomini chiave del Chelsea campione d’Inghilterra sotto la gestione di Conte. In quella stagione, vinta trionfalmente dai Blues, l’esterno nigeriano ha giocato 34 partite e segnato 3 gol. Moses gioca titolare anche nella stagione seguente, meno fortunata della precedente. Con l’arrivo di Sarri a Londra il calciatore finisce ai margini del Chelsea. Nel modulo integralista dell’attuale tecnico della Juventus non pare trovare posto. Conte lo ha trasformato, da esterno altro, ad efficace esterno a tutta fascia in un centrocampo a 4 o a 5. Dopo una stagione con sole due presenze, infatti, Moses va a cercare fortuna al Fenerbahçe. Adesso, per lui, si avvicina l’opportunità di andare all’Inter. E tornare a lavorare con Antonio Conte, tecnico con cui si è espresso al livello più alto in carriera.

CARATTERISTICHE GIUSTE – Moses è l’uomo giusto per l’Inter di Conte? Il tecnico conosce bene il calciatore nigeriano, sa quali sono le caratteristiche principali del suo gioco. L’esterno, di proprietà del Chelsea, è dotato di grande forza atletica, unita ad ottima tecnica e propensione all’inserimento. Tutte caratteristiche fondamentali per giocare esterno nello scacchiere di Conte. A 29 anni Moses è pronto a tornare su un grande palcoscenico, per aiutare l’Inter nella corsa allo scudetto.