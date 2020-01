Inter decisa su Moses, il Chelsea apre alla formula richiesta – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che il secondo esterno dell’Inter potrebbe essere Moses. Il Chelsea, proprietario del cartellino, apre all’operazione.

CONOSCE IL GIOCO – Annunciato Young e archiviata l’operazione Spinazzola, Marotta e Ausilio hanno dirottato le loro attenzioni su un altro esterno. Si tratta di Victor Moses, 29enne esterno nigeriano con passaporto inglese, indicato da Conte perché protagonista nel suo Chelsea. Il giocatore è in prestito al Fenerbahce e in questa prima metà di stagione ha avuto alcuni problemi fisici.

PRESTITO – Il club turco è disponibile a restituire il giocatore ai Blues, l’Inter vuole Moses in prestito. Il Chelsea, dopo aver provato a chiedere dieci milioni per il trasferimento, sembra aver aperto alla formula. Sarà dunque probabilmente lui il secondo esterno per Conte dopo il fallimento dell’operazione Spinazzola.