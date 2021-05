Olivier Giroud è in scadenza con il Chelsea, con cui ha vinto la Champions League ieri sera, ed è pronto a trasferirsi in Italia. Il Milan è in vantaggio sulle concorrenti, l’Inter al momento ha altre priorità

BANDIERA A SCACCHI – Dopo tanto chiacchiericcio, l’estate 2021 potrebbe essere quella decisiva per l’approdo di Olivier Giroud nel campionato di Serie A. Non all’Inter però: i nerazzurri hanno urgenza di chiudere almeno una cessione di grido entro il 30 giugno (vedi articolo), e Simone Inzaghi ha appena cominciato il percorso di conoscenza del nuovo club. Questo potrebbe lasciare campo libero alle manovre del Milan, che da tempo ha avviato i contatti per portarlo a Milano.

PRIORITÀ – L’ex Montpellier ha giocato 31 partite e segnato 11 gol tra tutte le competizioni quest’anno. Giroud è stato accostato all’Inter in più di un’occasione, ma il club nerazzurro potrebbe decidere di cambiare profilo per riempire la casella del quarto attaccante riducendo i costi (vedi articolo). L’ingaggio di Giroud sfiora i cinque milioni netti a stagione. È vero che il club acquirente risparmierebbe sul costo del cartellino, ma l’Inter, al momento, ha come priorità la riduzione del monte ingaggi.