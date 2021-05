Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma l’Inter si ritrova già al centro delle principali voci. Ma le priorità sono ben diverse.

CESSIONI DA PROGRAMMARE – Manca più di un mese all’apertura ufficiale del calciomercato, eppure gli avvoltoi stanno già spolpando la rosa dell’Inter. Con l’addio di Antonio Conte, ogni titolare della formazione Campione d’Italia è potenzialmente in vendita, secondo certe voci dall’esterno. In realtà le cose non stanno esattamente così, e il ridimensionamento sarà molto più contenuto (vedi focus). Se arrivassero offerte irrinunciabili, come i 90 milioni di euro che il PSG pare voglia mettere sul piatto per Achraf Hakimi, verranno ovviamente valutate, perché i tempi lo impongono. Ma le priorità del mercato nerazzurro sono altre.

OTTIMIZZARE LA ROSA – L’obiettivo dichiarato dell’Inter è quello di ottimizzare i costi. Ciò significa che si dovrà ridurre il peso che il monte ingaggi ha sul fatturato della società. Il modo per raggiungere questo obiettivo non è necessariamente il taglio di una percentuale fissa di tutti gli stipendi (come si vocifera che faranno anche Real Madrid e Barcellona). Bensì si può mirare più ragionevolmente a sostituire alcuni degli attuali giocatori con profili più futuribili e meno impattanti sul bilancio.

RIMPIAZZARE GLI ESUBERI – Innanzitutto, bisogna considerare che il monte ingaggi dell’Inter 2021/22 si riduce già di 10,3 milioni. Una cifra che si ottiene dalla somma degli ingaggi di Aleksandar Kolarov, Ashley Young, Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia e Daniele Padelli. Il portiere ha già firmato con l’Udinese (vedi annuncio), mentre il serbo e l’inglese andranno in scadenza. Tutti profili molto costosi, in termini di ingaggio, e ben oltre i 30 anni: si punterà a sostituirli con giocatori più giovani e dallo stipendio più contenuto. E lo stesso ragionamento vale per Arturo Vidal e Alexis Sanchez, 67 anni e 13,5 milioni di stipendio in due.

RICAMBIO FUNZIONALE – Tutti i giocatori nominati finora non sono titolari intoccabili dell’undici dell’Inter. Pertanto la loro partenza non impatterà troppo sulle fortune della squadra. Al tempo stesso, la dirigenza è consapevole di non poter pretendere di ottenere un riconoscimento per il cartellino. Ma già l’esclusione di questi stipendi dal monte totale potrà produrre importanti benefici per le casse nerazzurre.