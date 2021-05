Inzaghi, nuovo allenatore dell’Inter, nelle prossime ore contatterà telefonicamente tutti i giocatori dell’Inter per un primo approccio ed evitare di conoscerli tutti direttamente in ritiro. Come specificato dal “Corriere dello Sport”, inoltre, il tecnico piacentino è il secondo più vincente in Italia negli ultimi anni, dopo Massimiliano Allegri.

DIALOGO – Nelle prossime ore Simone Inzaghi proverà un primo approccio con i suoi nuovi giocatori all’Inter. Anzi, come riportato dal “Corriere dello Sport” a firma di Pietro Guadagno, non è da escludere che una chiamata sia già partita, cioè quella a Stefan de Vrij. Il difensore olandese è una vecchia conoscenza del tecnico, che lo aveva già allenato alla Lazio. Inzaghi ha scelto questo primo metodo per cercare di approcciare con il mondo Inter e in particolare con i calciatori, evitando dunque di conoscerli tutti solo in ritiro. Simone Inzaghi entra in punta di piedi nel mondo Inter, soprattutto dopo un allenatore coinvolgente (e vincente) come Antonio Conte.

SECONDO AD ALLEGRI – Il “Corriere dello Sport” inoltre sottolinea che Simone Inzaghi arriva all’Inter di certo non da novellino. Negli ultimi cinque anni è il tecnico più vincente in Italia, dopo Massimiliano Allegri, a quota 6 trofei vinti, Inzaghi ne ha vinti esattamente la metà: 2 Supercoppe italiane e 1 Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno