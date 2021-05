Inzaghi come Conte: impronta indelebile nei calciatori. Immobile ringrazia

Simone Inzaghi e Antonio Conte condividono tre cose, ma non possono essere definiti allenatori simili. I calciatori dell’Inter si sono legati a doppio filo con l’ex tecnico, come quelli della Lazio, in cui ha lasciato un marchio indelebile

CONVERGENTI – Non fatevi ingannare dalle prime parole del titolo: Simone Inzaghi non è (e non sarà mai) come Antonio Conte. Qualcuno (me compreso) tra i tifosi dell’Inter, ancora scioccati dall’addio del tecnico pugliese, ha cominciato a mettere in fila i punti di contatto tra i due allenatori. D’altronde, ragionando, è proprio ciò che ha pensato il club: superare l’addio di Conte, oltrepassare il grande lavoro nel biennio appena concluso, cercando una figura che gli somigliasse il più possibile.

IMPATTO – Ovviamente non è stata l’unica linea di pensiero dell’Inter, anche perché Conte e Inzaghi hanno pochissimo da condividere: la chioma scura, la passione per il 3-5-2 e la capacità di vivere le partite al massimo del coinvolgimento emotivo. Quest’ultimo aspetto è estremamente riconoscibile e ha lasciato con facilità un’impronta indelebile nei tanti calciatori allenati da Conte e Inzaghi.

EMOZIONI – Nei giorni scorsi, l’ex tecnico nerazzurro è stato letteralmente sommerso dai messaggi di ringraziamento da parte del suo (ex) gruppo squadra. Nella giornata di oggi ha cominciato a scendere qualche lacrima anche tra i calciatori laziali (vedi articolo), che al nome di Inzaghi hanno legato le loro recenti vittorie. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Ciro Immobile sul suo account Instagram. L’ex Pescara e Borussia Dortmund ha voluto ringraziare il suo ex allenatore, che gli ha costruito un impianto tattico su misura, capace addirittura di spingerlo verso la conquista della Scarpa d’Oro l’anno scorso.

BUONI PROPOSITI – Conte e Inzaghi non sono simili, neanche lontanamente. Ma entrambi hanno una capacità innata di marchiare gruppi e individui con cui hanno a che fare. Carisma, personalità e coinvolgimento emotivo: è una ricetta che i giocatori dell’Inter già conoscono, e non faranno fatica a condividere nuovamente.

