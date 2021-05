Secondo quanto riporta “Sky Sport”, Simone Inzaghi avrebbe cominciato il giro di telefonate con i calciatori partendo da Romelu Lukaku. Il belga è elemento di congiunzione della squadra, dentro e fuori dal rettangolo verde

CONTATTO – Nel momento più delicato della storia recente dell’Inter, il nuovo allenatore decide di aggrapparsi ad una delle certezze granitiche del club: Romelu Lukaku. Potrebbe sembrare una mossa ovvia, ma in tempi di grande crisi (e dispersione dei big), la telefonata di Simone Inzaghi al colosso belga rivela tanto dei piani dell’Inter e della nuova guida tecnica.

ICONA – Secondo quanto riporta “Sky Sport”, il nuovo tecnico nerazzurro ha voluto rassicurare e caricare Lukaku in vista della prossima stagione. Un segnale forte e chiaro al totem di un gruppo rimasto scioccato dall’addio di Antonio Conte. L’ex Manchester United è un elemento fondamentale della rosa non soltanto per la sua cifra tecnica: negli ultimi giorni, infatti, Lukaku ha utilizzato i social per ricompattare la squadra e ricordare al mondo intero ciò che è accaduto non più tardi di una settimana fa (vedi articolo).