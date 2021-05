Dimarco e gli altri: ecco quali giocatori di rientro potranno restare all’Inter

Federico Dimarco rientrerà all’Inter dopo il prestito al Verona, ed ha buone probabilità di rimanere in nerazzurro. E la stessa sorte potrebbe riguardare altri profili di rientro alla base nerazzurra.

CERTEZZE – Buona parte del mercato in entrata dell’Inter si legherà ai giocatori di rientro dai prestiti. Un po’ per le necessità economiche del club, un po’ perché alcuni profili torneranno con un valore consolidato. Su tutti Federico Dimarco, fresco di una stagione da 5 gol e 5 assist col Verona. Assieme a Ivan Perisic e Matteo Darmian, una delle alternative a sinistra dell’Inter 2021/22 sarà lui. E lo stesso discorso potrebbe valere per Lorenzo Pirola e Eddie Salcedo, due profili giovanissimi per rinfrescare le seconde linee di difesa e attacco.

DA VALUTARE – Con ogni probabilità, torneranno alla base anche Valentino Lazaro e Sebastiano Esposito. Ma al momento non si può ipotizzare cosa vorrà farne di loro Simone Inzaghi. Di sicuro l’esterno austriaco potrebbe rivelarsi una risorsa utile sulle corsie esterne. Il futuro dell’attaccante 2002 dipenderà invece dalle scelte in attacco, dove già Andrea Pinamonti è alla ricerca di spazio vitale. Inoltre, anche il 23enne Andrew Gravillon dovrebbe rientrare dal Lorient (vedi articolo): i suoi 188 cm potrebbero tornare utili nelle seconde linee della retroguardia. Infine, l’Inter valuterà anche cosa fare con Lucien Agoumé, che potrebbe rivelarsi un profilo fisicamente più affidabile di Matias Vecino e Stefano Sensi.

FUORI A PRESCINDERE – Ci sono poi alcuni profili attualmente fuori dall’Inter, ma che al 100% non avranno più i colori nerazzurri nel loro futuro. Si tratta ovviamente di Joao Mario, Radja Nainggolan e Dalbert Henrique. Il portoghese vorrebbe rimanere allo Sporting CP con cui ha da poco vinto il titolo di Portogallo: un matrimonio che l’Inter è ben felice di non interrompere. È invece più complicato il discorso che riguarda gli altri due nomi. Il Rennes non intende riscattare l’esterno brasiliano (vedi articolo), che finirà nuovamente sul mercato. Nainggolan invece intende restare a Cagliari, che proverà a studiare nuove sinergie di mercato con l’Inter.