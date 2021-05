Dimarco e Salcedo verso il ritorno all’Inter: sono loro i primi rinforzi?

Nell’ultima conferenza stampa, Ivan Juric ha confermato che Federico Dimarco e Eddie Salcedo, come tutti gli altri calciatori in prestito al Verona, torneranno ai club detentori dei cartellini. L’Inter ritroverà due elementi preziosi (soprattutto Dimarco) per il futuro prossimo

WELCOME BACK – Eddie Salcedo e Federico Dimarco saranno i primi rinforzi della nuova Inter 2021/22. Manca ancora l’ufficialità, ma i due calciatori, di proprietà del club nerazzurro dovrebbero tornare alla base dopo il prestito al Verona che, come confermato da Ivan Juric in conferenza, non ha la forza economica per trattenere i suoi calciatori in prestito.

SCENARI – Del futuro di Federico Dimarco si è discusso parecchio nelle ultime settimane (vedi articolo). Tra Inter e Verona c’era un’intesa di massima per la permanenza in Veneto, ma a quanto pare il club nerazzurro ha altri piani per il classe ’97, che spera di giocarsi le sue chance in nerazzurro. Discorso diverso per Salcedo, che in gialloblu è cresciuto parecchio ma sembra destinato ad un’altra stagione lontano da Appiano Gentile.