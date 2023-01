Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 5 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi POSSIBILI ENTRATE − Yann Sommer sempre più lontano dall’Inter. Quasi fatta per il trasferimento in un altro club di Bundesliga (vedi articolo). Può sorridere invece Chivu, pronto l’arrivo di un nuovo giocatore per la Primavera (vedi articolo). Mercato Inter − Le cessioni POSSIBILI USCITE − L’Inter è al lavoro sul fronte rinnovi, oltre Skriniar particolare attenzione anche su altri due difensori (vedi articolo). Sullo slovacco si è espresso anche l’AD Marotta in occasione di Inter-Napoli (vedi articolo).