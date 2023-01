VIDEO – Fiorentina-Monza 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Monza, match della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



IN PAREGGIO – Fiorentina-Monza 1-1 nella sedicesima giornata di Serie A. La Fiorentina non riesce a riscattare come avrebbe voluto la sconfitta contro il Milan con cui era andata alla sosta. Cristiano Biraghi sfiora il gol direttamente da calcio d’angolo, ma la palla sbatte sul palo. Poco dopo (19′) a rifarsi è Arthur Cabral, che lanciato dalle retrovie prende il tempo a Luca Caldirola e con un destro potentissimo fulmina Michele Di Gregorio. Da esterno a esterno per il pareggio del Monza: al 61′ cross di Patrick Ciurria e girata col destro di Carlos Augusto. Per il laterale brasiliano è il quarto gol in questa Serie A, il secondo consecutivo e il primo in trasferta. Un subentrato, Andrea Petagna, a un quarto d’ora dalla fine ha la palla per l’1-2 ma la butta nella curva avversaria. Deve così soffrire il Monza, con Di Gregorio che salva su deviazione ravvicinata di Lucas Martinez Quarta.

Video con gli highlights di Fiorentina-Monza dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.