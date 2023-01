Adani: «Inter, super partita contro il Napoli! Bene Lukaku ma soprattutto…»

Adani spiega la sua visione di Inter-Napoli. Il giornalista, tra gli ospiti in studio di “90° Minuto”, valuta la prestazione di Lukaku e degli altri uomini di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione di Rai 3.

VITTORIA MERITATA – Lele Adani valuta la prestazione di Inter e Napoli al termine del big match. Ospite di “90° Minuto”, il giornalista dichiara: «Non è stato il solito Napoli ma bisogna dare merito all’Inter, che invece ha fatto una super partita. Credo che i nerazzurri abbiano meritato di vincere nelle due fasi, offensiva e difensiva. La squadra di Simone Inzaghi ha lottato bene con le due punte e molto bene sugli esterni, parlo di Federico Dimarco e Matteo Darmian. Loro hanno calciato in porta e hanno insistito, come abbiamo visto nel gol di Edin Dzeko (vedi intervista). L’Inter è stata più reattiva, lucida e cattiva rispetto al Napoli, che ha subito le penetrazioni nerazzurre. Romelu Lukaku ha fatto un bel lavoro. Anche la scelta di Inzaghi su Lautaro Martinez ha pagato. Ha fatto bene a lasciar fuori il Campione del Mondo, per dargli più tempo per prepararsi, e a giocare con i due centravanti. Sono fisici però anche bravi a lavorare con la squadra». Così Adani, nel corso della trasmissione di Rai 3, conclude la sua disamina su Inter-Napoli.