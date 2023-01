VIDEO – Cremonese-Juventus 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Juventus, match della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



FORTUNA ASSURDA – Cremonese-Juventus 0-1 nella sedicesima giornata di Serie A. Una Juventus piuttosto brutta deve ringraziare la buona sorte perché torna a casa con tre punti allo scadere. Nel primo tempo la Cremonese pensa di aver segnato due volte, ma non è così. Se sulla prima Emanuele Valeri è in fuorigioco (segnalato dall’assistente prima della conferma VAR) sulla seconda l’arbitro Giovanni Ayroldi si inventa un misterioso fallo di Cyriel Dessers nel nulla prima che quest’ultimo segni. Sarebbe tutto buono, ma il VAR non può intervenire perché – di fatto – il fischio arriva a pallone ancora non entrato. Nella ripresa i grigiorossi sono anche sfortunati, con un gran palo di Dessers al 69′ e uno dal fondo di David Okereke all’83’. Il punteggio resta in bilico e al 91′ la Juventus la sfanga: punizione di Arkadiusz Milik, barriera posizionata in maniera orribile da Marco Carnesecchi che si fa sorprendere su un tiro non certo irresistibile. E i bianconeri la vincono quasi senza sapere come.

