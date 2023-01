Skriniar, l’Inter fissa deadline! Offerta de Vrij. Occhio ad un altro big − Sky

L’Inter è alle prese con i rinnovi di contratto dei propri giocatori. Occhio a tre giocatori, in primis Skriniar che è la situazione più impellente. Poi de Vrij e un altro che scadrà nel 2024

DIFENSORI IN SCADENZA − Marco Demicheli ha parlato della situazione legata ai rinnovi in casa nerazzurra: «Skriniar è la situazione più impellente, l’Inter ha fatto la sua offerta di 6 milioni più bonus e il giocatore può avere ampie possibilità di arrivare a raggiungere i 7 milioni a fine stagione. L’Inter aspetta una risposta e ha fissato una deadline entro la fine di gennaio. Se non arriverà la risposta entro quella data, il club considererà decaduta la propria offerta e dunque andrà alla ricerca di un nuovo difensore. De Vrij? L’Inter ha fatto un’offerta per un biennale, ma non ha fretta di avere una risposta celere. Bastoni in scadenza nel 2024, si inizierà a ragionare dalla primavera. Situazione non semplice perché sono diversi i club interessati, soprattutto in Premier League».