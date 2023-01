Onana: «La parata? Contento per come è andata! Grazie ai compagni»

Anche per Onana intervista post partita su Inter TV dopo l’incontro col Napoli. Il portiere, uno dei protagonisti al Meazza per la parata al 90′ su Raspadori, si è soffermato proprio su quest’episodio.



TESTO – André Onana torna sulla parata al 90′ di Inter-Napoli: «Una parata molto importante, ma soprattutto bisognava mantenere la porta inviolata. Sono contento per come è andata. Sono stato reattivo, i compagni mi hanno aiutato perché hanno retto molto bene e questa è la cosa più importante. Sapevamo quanto fosse importante, anche nella mia testa pensavo solo a vincere. Abbiamo giocato contro degli avversari molto forti ma eravamo pronti: sapevo che potevano arrivare pericoli al primo o all’ultimo minuto. Sono felice di aver aiutato la squadra, credo nel gruppo e la cosa più importante è aver vinto. Abbiamo fatto un grande lavoro oggi, sono contento per tutta la squadra che ha difeso bene e seguito le istruzioni dell’allenatore. Stiamo migliorando, possiamo giocarcela contro i migliori attaccanti in Italia: di questo ne sono orgoglioso».