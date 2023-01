Politano: «Inter fortissima, delusione. Partita importante ma non decisiva»

Politano ha parlato al termine di Inter-Napoli 1-0. L’esterno azzurro ha espresso il suo rammarico per il risultato e chiama i suoi a reagire immediatamente

DELUSIONE − L’ex Matteo Politano commenta la sconfitta del Napoli su Sky Sport: «Dobbiamo pensare già a domenica, sapevamo che oggi era una partita importante ma non decisiva. Dobbiamo continuare a fare quello fatto nei primi 4 mesi. Nel primo tempo è mancata la velocità, l’Inter si chiudeva bene negli ultimi venti metri. C’è delusione per la sconfitta contro una squadra fortissima, dobbiamo rimettere i piedi per terra e ricominciare a pedalare. E’ stata una sosta lunga, avevamo bisogno di un po’ di recupero. Normale che le gambe devono ricominciare a girare bene, ora testa a domenica».