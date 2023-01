L’Udinese non vince più: Pereyra pareggia i conti con l’Empoli di Satriano

L’Udinese non vince più in Serie A. 1-1 contro l’Empoli di Martin Satriano, l’attaccante dell’Inter in prestito per un anno in Toscana, che strappa un pareggio alla Dacia Arena. A Tommaso Baldanzi risponde Roberto Pereyra.

PARI – L’Udinese non riesce più a vincere in Serie A. Alla Dacia Arena la squadra di Sottil non va oltre il pari contro l’Empoli. La squadra toscana parte in attacco con il duo Caputo–Satriano, il giocatore in prestito dall’Inter che colleziona la sua presenza numero 14 giocando fino al 72′. Dopo 3 minuti la compagine di Zanetti va in vantaggio con Tommaso Baldanzi che batte Marco Silvestri con un tiro all’angolino basso. L’Udinese spreca numerose occasioni da rete e trova il pareggio solamente al minuto 70 del secondo tempo. Destiny Udogie serve Roberto Pereyra che torna al gol. L’ex Lazio Akpa Akpro si fa espellere all’80’ per doppio giallo, ma i friulani non sfruttano la chance e la partita si chiude sull’1-1. L’Udinese sale a 25 punti, ma non vince addirittura da 8 gare. L’Empoli invece stacca la Salernitana e il Monza e tocca quota 18.