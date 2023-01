Inzaghi: «Parlato tanto dell’Inter e di me come sempre! Faccio complimenti»

Per Inzaghi prima conferenza post partita del 2023, al termine di Inter-Napoli. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa al Meazza sul big match di stasera.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Napoli.

Ora che ha recuperato Lukaku si può dire che l’Inter abbia tre attaccanti titolari?

Io penso che siano quattro, perché abbiamo pure Correa che comincia a star bene e a darci soddisfazioni. L’augurio è di averli tutti a disposizione, poi avrò la possibilità di cambiarli: non dimentichiamo di aver giocato da settembre a dicembre senza Lukaku e con Correa part-time che ha stretto i denti per venire in panchina e saltato i Mondiali. L’augurio è averli tutti a disposizione da qui alla fine.

Sembra sempre che l’Inter possa dare il meglio quando la situazione sembra finita. Ora c’è da dare continuità.

Assolutamente sì. Sappiamo qual è il nostro percorso, che siamo l’Inter. Abbiamo vinto penso nove delle ultime dieci partite, si è parlato tanto dell’Inter e di Inzaghi come sempre succede qua. Abbiamo lavorato tanto, ai ragazzi ho fatto i complimenti: sono stati straordinari, si sono aiutati tanto mettendo corsa e determinazione. Contro una squadra come il Napoli devi farlo, abbiamo rischiato quasi zero contro chi dal 13 agosto in campionato e in Champions League aveva fatto percorso quasi netto.