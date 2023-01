Sommer, vicina la chiusura con il Bayern Monaco, niente Inter – SM

Yann Sommer è pronto a legarsi al Bayern Monaco. Il portiere che seguiva anche l’Inter, è vicino al trasferimento ai campioni di Germania.

BAYERN MONACO – Niente Inter per Yann Sommer. Il portiere del Borussia Mönchengladbach è vicino al passaggio al Bayern Monaco. A riportarlo è Daniele Miceli, nell’edizione odierna di Sport Mediaset. I tedeschi del Bayern si sono mossi in anticipo per bloccare lo svizzero. Al Borussia andrà un indennizzo di 5 milioni per avere il portiere già da subito. Il motivo è l’infortunio di Manuel Neuer che lo terrà fuori fino a fine stagione.