Marotta: «Skriniar? Sappiamo di poter fare tanto ma non l’impossibile!»

Marotta è stato intercettato a San Siro al termine di Inter-Napoli, la sfida certamente più attesa e importante della sedicesima giornata di Serie A. L’amministratore delegato nerazzurro, intervenuto a DAZN, parla di calciomercato e anche del rinnovo di Skriniar

FANTASIA – Giuseppe Marotta parla così dopo Inter-Napoli toccando il tasto del calciomercato: «La fantasia nel calcio è sinonimo di creatività ma sono valutazioni che trovano collocazione nel mercato estivo. A gennaio è un mercato di riparazione e non sempre ci sono le opportunità, noi abbiamo un organico che ci dà soddisfazione. Dovremo vedere se ci sono opportunità, ma non è facile trovarle quindi massimo rispetto per l’organico di Inzaghi».

REALISMO – Inevitabile una domanda sul rinnovo di Milan Skriniar che continua a non concretizzarsi: «Quello di Skriniar che abbiamo in questo momento sono dinamiche tipiche del mondo del calcio, per cui noi stiamo negoziando un rinnovo con il suo entourage perché riteniamo che meriti di far parte del nostro presente e del nostro futuro. Da parte nostra c’è massima disponibilità, speriamo si possa arrivare a una conclusione. Io sono ottimista per natura, ma l’ottimismo in questo caso è sinonimo di realismo: sappiamo di poter fare tanto ma non di poter fare l’impossibile».