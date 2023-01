Inzaghi: «Per vincere devi fare queste prestazioni! Condizione ottimale»

Inzaghi si è fermato nella postazione di Inter TV nel post partita del big match contro il Napoli. Ecco l’analisi da parte dell’allenatore sulla grande vittoria al rientro dopo la sosta.



IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dà un giudizio su Inter-Napoli: «Per vincere partite del genere devi fare queste prestazioni, è vero che adesso fra due giorni e mezzo torniamo in campo ma ci dà grandissima fiducia. Chiaramente giocare nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi, ci dà una grandissima spinta. Ne abbiamo vissute tante di partite così, i ragazzi hanno fatto una Champions League straordinaria e in campionato abbiamo perso qualche partita di troppo. Il distacco l’ha fatto il Napoli che non aveva mai sbagliato».

LA SODDISFAZIONE – Inzaghi prosegue la sua analisi della vittoria per 1-0: «Condizione ottimale? Sì, i ragazzi sono stati straordinari. Si sono aiutati l’uno con l’altro, mi vengono in mente i cinque che sono subentrati: sono entrati nel modo migliore che volevano. Certe partite le ho giocate da calciatore, entrare a partita in corso non è semplice».