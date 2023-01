Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 23 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Non si accende la pista Franck Kessié. Il possibile scambio con Brozovic al momento non decolla e il Barcellona è stato chiaro (vedi articolo). Tra poche ore l’Inter scenderà in campo contro l’Empoli. Occhi su due giocatori empolesi (vedi articolo).

ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIC (D, Motala AIF)

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Il tema caldo rimane sempre Milan Skriniar. In merito ad una sua possibilità di andare via adesso, l’Inter frena. Anche de Vrij va in scadenza il prossimo 30 giugno, due squadre ne vorrebbero approfittare (vedi articolo). Intanto ha parlato anche il suo agente Pastorello (vedi articolo). Quanto a Brozovic, continua a piacere al Barcellona. Le ultime (vedi articolo). Novità per Franco Carboni, il quale potrebbe lasciare già il Cagliari per una squadra di Serie A (vedi articolo). Mentre Esposito è ad un passo dal ritorno in Serie B (vedi articolo).

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo). Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi)