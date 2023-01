Pastorello: «De Vrij, chiamata dall’Inter. Richiesto, ma una volontà»

In un’anticipazione della sua intervista a Calcio Totale per Rai Sport, Federico Pastorello ha parlato della situazione di uno dei suoi assistiti, ovvero Stefan de Vrij. In scadenza di contratto con l’Inter, il giocatore deve ancora definire il suo futuro

RINNOVO DA ACCELERARE – Federico Pastorello fa il punto sul futuro di Stefan de Vrij, il cui contratto è in scadenza a giugno 2023: «Non so se Skriniar andrà al PSG già entro la fine del mercato di gennaio, ma quello che posso dire è che i dirigenti dell’Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di de Vrij che è un mio assistito. Lui vuole restare a Milano ma ci sono anche altri club, in particolare spagnoli, che da tempo lo hanno richiesto».