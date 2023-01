Esposito, si sblocca suo arrivo alla Ternana? Chiusura in 48 ore: la formula

Esposito, dopo l’esperienza fallimentare in Belgio, è tornato in Italia dove attende di trovare squadra. Qualcosa in Serie B si muove poiché sul giovane attaccante di proprietà dell’Inter c’è il forte interesse della Ternana. Secondo le ultimissime di DAZN, l’imminente arrivo di Pettinari al Benevento spiana la strada

MOVIMENTI – Sebastiano Esposito è in cerca di una sistemazione dopo il fallimento dell’avventura all’Anderlecht. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter piace in Serie B, alla Ternana, che proprio in queste ore sta chiudendo per la cessione di Pettinari al Benevento di Fabio Cannavaro. Questo spianerebbe la strada all’arrivo di Esposito in prestito secco dall’Inter: possibile chiusura entro le prossime 48 ore secondo le ultime di DAZN.