Skriniar, speranza Inter anche senza rinnovo. In due su de Vrij a zero

Fra cinque mesi l’Inter potrebbe perdere sia Skriniar sia de Vrij a parametro zero. Entrambi sono in scadenza: se per il primo è nota la vicenda riguardante il PSG per il secondo ci sono due squadre interessate. Ne parla DAZN.

IN BILICO DIETRO – Una difesa da reinventare per l’Inter, con Milan Skriniar ormai destinato ad andare via. Intervenuto a Sunday Night Square su DAZN, il giornalista Orazio Accomando parla della possibilità di cessione entro il 31 gennaio: «Lato Inter, da quello che ci risulta, vorrebbero trattenerlo fino a giugno. Si va verso questa strada: l’Inter ha tante priorità, fra cui capire se Skriniar andrà via adesso o a giugno. La percentuale di permanenza adesso è veramente molto bassa, ma rischia di esserlo anche per giocatori come Stefan de Vrij. Gli è stato proposto ancora una volta un rinnovo, ma ha offerte importanti sia dal Newcastle United sia dal Villarreal. Quest’ultimo lo vorrebbe per sostituire Raul Albiol. La speranza dell’Inter è di non privarsi di Skriniar adesso».