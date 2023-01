Carboni, prestito al Cagliari già terminato: salto di qualità in Serie A!

Franco Carboni, giocatore di proprietà dell’Inter e in prestito al Cagliari, è già pronto a terminare in anticipo il suo prestito in Serie B per fare un salto di qualità in Serie A.

NUOVO PRESTITO – Franco Carboni, giovane di proprietà dell’Inter e fratello di Valentin, torna dal prestito al Cagliari in Serie B per fare un salto di qualità in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, difatti, il centrocampista argentino andrà al Monza.

Fonte: Sky Sport