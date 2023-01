Borghi: «Skriniar? Il PSG ha problemi a prenderlo adesso! Discorso fair play»

Skriniar si avvicina sempre più al PSG, ma forse non per gennaio. Il giornalista Borghi, ospite a Sunday Night Square su DAZN, segnala un problema legato al fair play finanziario per l’ingaggio immediato del difensore in scadenza con l’Inter.

NON ORA – Stefano Borghi rimanda il discorso su Milan Skriniar a fine stagione: «Credo che abbia dei problemi il PSG a prenderlo adesso. C’è un discorso legato al fair play finanziario, che fa ridere parlando del PSG: devono liberare massa salariale, non possono prestare nessuno perché hanno esaurito i prestiti. Stanno regalando i giocatori, il Wolverhampton ha preso Pablo Sarabia per cinque milioni di euro. Credo ci siano delle cose tecniche da sistemare per prenderlo subito».