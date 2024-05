Ravezzani: «Milan, l’allenatore dovrà far meglio di Conte all’Inter»

Tiene banco nel mercato degli allenatori di Serie A, in vista del prossimo anno, la scelta per la panchina del Milan. Fabio Ravezzani, nella sua analisi, mette pressione al possibile nuovo tecnico che dovrà fare addirittura meglio di Antonio Conte all’Inter.

ENNESIMO DERBY PERSO – Il sesto derby consecutivo perso dal Milan di Stefano Pioli contro l’Inter ha sancito la vittoria ufficiale del ventesimo scudetto per i nerazzurri. Uno smacco che resterà nella storia e che ha di fatto sancito – insieme all’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma – l’esonero del tecnico rossonero. Con il club che ora cerca il sostituto. Tramontato il nome di Julen Lopetegui, per il Milan restano calde le piste che portano a Roberto De Zerbi e Antonio Conte.

Ravezzani, quanta pressione per il nuovo tecnico del Milan! Paragone con l’Inter

PRESSIONE – Secondo Fabio Ravezzani, chiunque sia il nuovo tecnico del Milan, avrà una grande pressione addosso. E non potrebbe essere altrimenti, vista la stagione fallimentare della squadra rossonera, con tanto di ventesimo scudetto dell’Inter alzato proprio in faccia. Nel sesto derby consecutivo perso. Secondo il direttore di TeleLombardia, il paragone per l’erede di Stefano Pioli mette giusto un filino di pressione: “Il nuovo tecnico del Milan sa che il prossimo anno dovrà vincere almeno un derby, lottare fino alla fine per lo scudetto e superare il girone di Champions League. Dovrà quindi fare meglio del primo Conte all’Inter, che aveva ben altra squadra, va detto. Ah, dimenticavo: dovrà anche far crescere i giovani“.