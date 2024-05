Adani stupisce: «Migliori dell’Inter? Dico Sommer e non solo! Vi spiego»

Adani in un suo intervento a Radio Deejay ha tirato le somme della stagione dell’Inter, sorprendendo tutti con un nome in particolare.

I MIGLIORI – Lele Adani tira le somme della stagione dell’Inter e tra i migliori sorprende tutti, e per primo cita il portiere: «Dico Sommer! Quest’anno ha fatto qualcosa come venti clean sheet, è come se fosse il padrone della difesa. Non dimentichiamo che ha sostituito Onana! Arrivato a zero e ceduto 50 milioni di euro. Nel calcio, come nella vita, bisogna sempre dimostrare. Poi cito anche Calhanoglu, padrone di centrocampo e difesa, lui è il centrocampista che all’Inter ha segnato più di tutti, dopo Matthaus. Poi ovviamente dico Lautaro Martinez per la stagione straordinaria, anche se a stupire più di tutti è stato Marcus Thuram».