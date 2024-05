Berni: «Inter, inizia un grande percorso! Dato un peso maggiore»

Berni vede un futuro roseo per l’Inter, di cui è stato terzo portiere (senza mai esordire, ma con due espulsioni dalla panchina) dal 2014 al 2020. In collegamento con Radio Sportiva, evidenzia cosa lasci lo scudetto conquistato al derby.

LO SCUDETTO PERFETTO – Tommaso Berni era al Meazza domenica per Inter-Torino e ha potuto vedere dal vivo l’atmosfera di festa: «Sinceramente è stato incredibile. Hanno creato un ambiente, un clima e un gruppo fantastico, raggiungendo un clima veramente incredibile. Sicuramente credo che sia netta la mano di Simone Inzaghi in questi anni all’Inter, credo che sia l’inizio di un grande percorso in una società importante. Sono contentissimo per lui, la società e tutti i tifosi che hanno raggiunto questo traguardo tanto voluto. Ho avuto la fortuna di poter andare a San Siro e godermi la partita, con una parte della festa negli spogliatoi assieme a quelli che erano miei compagni: molto emozionante arrivare allo stadio in mezzo alla marea nerazzurra».

Berni valuta come l’Inter può proseguire questo ciclo

CICLO DA PROSEGUIRE – Berni indica tante componenti, anche fra quelle che ha conosciuto, protagoniste dello scudetto: «Credo che la società e tutta la dirigenza abbiano fatto un lavoro incredibile. Hanno portato dei giocatori di grande spessore umano e tecnico, che si sono messi a disposizione del mister e del gruppo. Avevano cambiato dodici uomini a inizio anno, penso che in pochi pensassero che l’Inter potesse conquistare questo scudetto e dominarlo in questa maniera veramente incredibile. Ha giocato un calcio spettacolare. Un peso maggiore per lo scudetto averlo conquistato nel derby col Milan? Sono cose che rimarranno nella storia, ha un valore aggiunto enorme. Averlo vinto nel derby, per i giocatori e tutti, è enorme: non era mai successo. Ma, per il gioco espresso e la coesione della squadra, è un grande tassello nella crescita di tutta l’Inter».