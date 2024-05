Orsi azzarda: «Marotta rimane all’Inter per la Champions League»

Fernando Orsi, ex giocatore di Serie A, non si dice preoccupato su Radio Radio per la questione riguardante l’Inter. Aggiunge anche qualcosa su Giuseppe Marotta.

FIDUCIA – Il presidente rappresentante del gruppo Suning non viene affatto preso in considerazione. Non mettendo piede in Italia da mesi ha perso radicalmente importanza in favore invece dell’ad nerazzurro. Fernando Orsi infatti ha detto in merito: «Secondo me cambia poco con l’addio di Steven Zhang. Cambierebbe solo se Marotta andrà via. Credo però che Marotta rimanga, abbia proprio la volontà di rimanere. La Champions League per lui, ma anche per l’Inter, è l’obiettivo mai raggiunto. Deve chiudere il cerchio di una carriera e di una competenza incredibile, meriterebbe la coppa campioni. La squadra in Italia che ha più possibilità è proprio l’Inter. Lui ha già perso tre finali, due con la Juventus e una con i nerazzurri. Marotta comanda l’Inter, la gestisce molto bene»