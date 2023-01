De Vrij, risposta attesa per metà febbraio: l’Inter pensa al sostituto – DS

Oltre alla questione Skriniar, anche il contratto di Stefan De Vrij scadrà a giugno. La risposta per il rinnovo è attesa a metà febbraio.

ALTERNATIVA – Il futuro di Stefan De Vrij è ancora tutto da decidere. La sua permanenza all’Inter non è per niente scontata. Ne ha parlato Ciro Venerato alla Domenica Sportiva: «Schuurs potrebbe essere l’alternativa di De Vrij. È una questione che riguarda giugno però. L’olandese quasi probabilmente non accetterà l’offerta dell’Inter. La società aveva messo sul piatto un biennale da 4 milioni. La risposta è attesa per metà febbraio. Il giocatore è seguito da Atletico Madrid, Siviglia e Barcellona. Mete apprezzate dal giocatore». Una perdita che andrebbe ad aggiungersi a quella di Milan Skriniar e che, con il prestito di Francesco Acerbi da valutare, scaturirebbe un restyling totale in difesa.