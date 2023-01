Brozovic, il Barcellona continua a seguirlo: assalto in estate?

Marcelo Brozovic rimane tra gli obiettivi del Barcellona per il centrocampo. L’Inter a gennaio non ha alcuna intenzione di cederlo.

METRONOMO – L’Inter in questa stagione ha avuto a disposizione solo inizialmente Marcelo Brozovic. Il croato si è infortunato pima e dopo il Mondiale in Qatar. Ora è al lavoro per cercare di tornare il prima possibile. Nonostante le sue condizioni, sono diverse le squadre che seguono il metronomo nerazzurro. In questi giorni si è spesso parlato del Barcellona, inizialmente con uno scambio con Franck Kessie. Scambio che non si realizzerà, ma l’interesse dei balugrana rimane. Secondo Fichajes gli spagnoli, compreso che Brozovic non lascerà Milano a gennaio, ci riproveranno in estate. Sfruttando dunque la situazione economica dell’Inter, soprattutto se Denzel Dumfries non dovesse partire.