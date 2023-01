Pazzini: «Skriniar rimanda l’Inter, non positivo! A fine gennaio è tardi»

Pazzini è pessimista su un cambio d’orizzonte di Skriniar, tanto da essere ormai certo che il difensore lascerà l’Inter. Durante Sunday Night Square, su DAZN, l’ex attaccante contesta la società per non aver agito subito.

TROPPA ATTESA – Per Giampaolo Pazzini l’Inter si doveva muovere prima con Milan Skriniar: «Cos’è meglio fare? Ormai è tardi. Arrivi al 20 gennaio: l’opzione era agosto, se il giocatore non ha intenzione di rinnovare bisognava accettare quelle cifre. Come il Milan ha perso Franck Kessié e Gianluigi Donnarumma ne vediamo tanti di giocatori a scadenza: è un rischio che si prendono le società, a volte va bene e a volte va male. Siamo arrivati al 20 gennaio, se vedi Skriniar rimandare di ogni settimana la vedo una cosa non positiva per l’Inter».