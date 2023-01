Inter-Empoli, partita con un occhio sul mercato: due gli obiettivi

Inter-Empoli sarà la sfida di San Siro di questa diciannovesima giornata. Oltre al campo, la società nerazzurra penserà anche al mercato con due giocatori dell’Empoli che interessano.

MERCATO – L’Inter è al lavoro per preparare al meglio la gara contro l’Empoli. I nerazzurri dovranno vincere per continuare la risalita in Campionato, anche perché il Napoli non si ferma. Oltre alle questioni di campo rimangono quelle di mercato. Tra le fila dell’Empoli sono diversi i giovani interessanti. Due su tutti sono Tommaso Baldanzi e Fabiano Parisi, già cercati dai nerazzurri in passato. Due giovani di prospettiva che abbasserebbero l’età media della squadra oltre che portare qualità.

CONCORRENZA – Per i due gioielli dell’Empoli, la concorrenza non manca. Di giovani italiani di qualità in giro non ce ne sono parecchi. Su Baldanzi e Parisi ci sono infatti buona parte dei club di Serie A. Dalla toscana pescano anche i club al di fuori dall’Italia. Basta pensare a Mattia Viti, passato al Nizza proprio quest’estate. Per i due l’investimento non sarebbe quindi da poco. I giovani vanno cresciuti in casa, quando li si va a prendere da altre squadre è normale che chiedano tanto. Oggi più che mai l’Inter dovrebbe puntare sui propri giovani.