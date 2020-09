Cagliari, non solo Godin in difesa. Giulini sogna...

Cagliari, non solo Godin in difesa. Giulini sogna il colpo da un’altra big

Il Cagliari del presidente Giulini si muove per puntellare il proprio reparto difensivo. Non c’è soltanto Diego Godin sulla lista degli obiettivi del club sardo

OBIETTIVO – Attivissimo il Cagliari di Tommaso Giulini in questo frangente del calciomercato. La trattativa con l’Inter per Diego Godin sembra ben avviata (vedi articolo), nonostante il probabile inserimento della Fiorentina che potrebbe scatenare un’asta per l’uruguaiano. L’incontro di ieri con il club nerazzurro, al termine del quale il numero uno del Cagliari aveva comunicato l’impossibilità di riprendere Nainggolan, ha spalancato porte inaspettate.

PIANO B? – In ogni caso, non c’è solo Godin sulla lista degli obiettivi di mercato del Cagliari di Giulini. Il club sardo, infatti, avrebbe messo nel mirino anche Federico Fazio della Roma. La trattativa non è semplicissima, secondo il giornalista di “Sky Sport” Luca Marchetti, ma qualora i sardi non dovessero chiudere nel breve per Godin, Fazio diventerebbe un piano B e non un acquisto complementare.