Godin lascia l’Inter: il retroscena e la scelta Cagliari. Ora arriva Darmian

Diego Godin

Godin è pronto a lasciare l’Inter dopo una sola stagione con la maglia nerazzurra. Il difensore centrale dovrebbe passare al Cagliari a sorpresa; Alfredo Pedullà riporta i motivi della scelta dell’ex centrale dell’Atletico Madrid. E alla finestra per i nerazzurri resta Matteo Darmian

IN PARTENZA – Diego Godin passerà presto al Cagliari a titolo definitivo e gratuitamente (qui i dettagli). Con la sua cessione, l’Inter dovrebbe risparmiare 5,5 milioni netti da qui a giugno. I sardi corrisponderanno dunque una cifra tra i 4,5 e i 5 milioni grazie al Decreto Crescita. Il sì del calciatore, contrariamente a quanto riporta Sky, sarebbe già arrivato: ha sposato una donna nata in Sardegna. Ora si potrebbe sbloccare Matteo Darmian in ottica Inter, ma non si tratta di un affare in chiusura già nelle prossime ore.