Bremer ha l’accordo con l’Inter! L’ostacolo adesso è Cairo: ecco perché – CdS

Bremer è il primo nome nella lista della dirigenza dell’Inter per sostituire Stefan de Vrij (vedi articolo). Secondo quanto riportato questa mattina dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno già raggiunto un accordo con il centrale brasiliano, ma l’ostacolo da superare adesso è il presidente del Torino.

ACCORDO RAGGIUNTO – Bremer potrebbe segnare l’inizio di una rivoluzione, a partire dalla difesa. Stefan de Vrij come già fatto, potrebbe essere sacrificato. Ecco perché, a quel punto, il buco da coprire sarà quello del centro-destra, considerando lo spostamento di Milan Skriniar nel ruolo di centrale difensivo. Si tratta Gleison Bremer, protagonista di una super-stagione al Torino e considerato uno dei migliori in tutto il campionato. Nelle scorse settimane – secondo quanto riportato dal quotidiano romano -, è anche stato raggiunto un accordo di massima con il brasiliano che ha espresso la sua preferenza per il club nerazzurro.

OSTACOLO – Bremer vuole l’Inter, ma l’ostacolo adesso, però, sono le richieste di Urbano Cairo, presidente del Torino. Il brasiliano è ad oggi il gioiello più prezioso del club granata, e per questo sarà difficile trattenerlo dopo l’eccellente stagione, ma proprio per questo motivo la valutazione rischia di essere troppo alta. Ecco perché diventerà fondamentale vendere al meglio de Vrij.

