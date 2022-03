L’Inter cambia anche in difesa: de Vrij sarà sacrificato per incassare – CdS

L’Inter nonostante sia la seconda difesa meno battuta del campionato di Serie A, cambierà inevitabilmente qualcosa. Secondo il Corriere dello Sport, Stefan de Vrij è il primo nome per una possibile cessione.

PLUSVALENZA – L’Inter in estate cambierà anche in difesa. Le grandi manovre sono già cominciate, e l’insistenza di puntare su Milan Skriniar nel ruolo di centrale difensivo in assenza di Stefan de Vrij vanno verso questo senso. Il futuro dello slovacco, difatti, non sarà più da “braccetto” di destra, ma da centrale. Il mercato dell’Inter, come sappiamo, deve essere finanziato attraverso una cessione. Ecco perché tra i nomi fatti, è stato identificato quello di Stefan de Vrij. A 30 anni già compiuto e con un contratto in scadenza nel 2023, l’Inter non ha ancora parlato di rinnovo con lui. Anzi, pare che Mino Raiola – suo agente -, abbia già cominciato a guardarsi in giro, puntando soprattutto alla Premier League. L’Inter dal canto suo spera di poter ricava almeno una ventina di milioni dalla sua cessione, che poi verranno registrati tutti in plusvalenza considerando che il calciatore era stato preso a zero dalla Lazio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

