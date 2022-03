Lautaro Martinez, il recupero resta un punto interrogativo: una speranza – CdS

Lautaro Martinez è positivo al Covid-19 però sta bene e si allena a casa. Secondo il Corriere dello Sport, il recupero, però, resta un punto interrogativo.

RECUPERO – Lautaro Martinez è letteralmente un toro in gabbia. Il suo recupero resta un punto interrogativo, e non potrebbe essere altrimenti, considerata la sua positività al Covid-19. Lui, però, fortunatamente sta bene e si allena a casa. Come ha fatto vedere attraverso i social, è stato il tampone a cui si è sottoposto domenica scorsa a rivelare il contagio. La speranza sua e quella dell’Inter, dunque, è che già lunedì possa essere negativo. Vorrebbe dire essere a disposizione per la ripresa degli allenamenti e l’inizio della preparazione in vista dell’importantissima sfida di campionato contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua.

