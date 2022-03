Allegri aiutato dalla sosta: prima dell’Inter tanti giocatori verso il rientro – CdS

Allegri dà il via all’operazione Inter. La sosta viene in soccorso del tecnico bianconero. Secondo il Corriere dello Sport, tanti giocatori potrebbero recuperare in vista della sfida contro i nerazzurri.

RECUPERI – La Juventus dopo tre giorni e mezzo di riposo ieri pomeriggio è tornata ad allenarsi alla Continassa con un gruppo sicuramente ristretto, considerando i tredici assenti in giro con le rispettive Nazionali. Il tredicesimo è diventato Manuel Locatelli, che ieri si è negativizzato dal Covid-19 (vedi QUI). Come lui, anche Dusan Vlahovic – rimasto a Torino per un problema all’inguine -, sfrutterà questo periodo per recuperare dalle fatiche recenti e smaltire l’acciacco. Anche ieri l’attaccante ha svolto un lavoro personalizzato e punta alla partita contro i nerazzurri. Allegri, in realtà, contro l’Inter spera di avere il gruppo al completo (ad eccezione, naturalmente, di Chiesa, Kaio Jorge e McKennie). Oltre Vlahovic, ci sono altre situazioni da sistemare, a partire da Zakaria. Lo svizzero sta proseguendo il lavoro di recupero che dovrebbe portarlo di nuovo a disposizione dopo la sosta. Stesso discorso vale per Alex Sandro, reduce da due infortuni in sequenza. Poi c’è Leonardo Bonucci, che è in Nazionale ma non in perfette condizioni per un problema al polpaccio. La sosta sarà anche fondamentale per chi come Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, deve ritrovare la migliore condizione dopo essere rientrati in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore

