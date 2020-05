VIDEO – Werner show, altri 3 squilli. Gol in tutti i modi: Inter di corsa?

Werner continua a stupire con la maglia del Lipsia. Nell’ultima partita contro il Mainz del suo Lipsia, l’attaccante ha realizzato una grande tripletta. Intanto si continua a parlare di Inter in ottica mercato. Analizziamo le caratteristiche dell’attaccante e i risvolti tattici

PUNTA DA INTER – Nonostante i tanti rumors di mercato, Timo Werner resta concentrato sul Lipsia. Parliamo di un attaccante capace di mantenere altissima l’intensità per tutta la partita, in pieno stile Conte. Ritmi alti e gioco da punta moderna. E’ già ampiamente abituato a giocare in un attacco a due con una punta molto fisica: Poulsen nel Lipsia attuale (Lukaku, eventualmente, nell’Inter). La partita di Werner contro il Mainz ha dimostrato per l’ennesima volta le capacità del tedesco. Attacco alla profondità (specialità della casa), gol di destro e sinistro, da vero rapace d’area. Sfiorato anche un gol di testa, dopo un bello stacco, anche se le caratteristiche portano più verso la rapidità che sulla pura prestanza fisica. Caratteristiche, dunque, che se unite alla giovane età, sembrano sempre più ideali per lo scacchiere di Conte e il 3-5-2 dell’Inter.

Video pubblicato dal profilo YouTube FOX Soccer.