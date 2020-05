Werner, messaggio allâ€™Inter: tripletta e il Lipsia dilaga al Mainz

Werner, messaggio all’Inter: tripletta e il Lipsia dilaga al Mainz

Timo Werner, attaccante del RB Lipsia, è uno dei possibili obiettivi di mercato dell’Inter, sopratutto se Lautaro Martinez dovesse partire, direzione Barcellona. L’attaccante tedesco, quest’oggi, ha siglato una tripletta i Bundesliga, permettendo ai suoi di dilagare contro il Mainz

MESSAGGIO – Timo Werner, ormai da qualche settimana, è al centro delle voci di mercato. L’Inter, infatti, pare essersi iscritta alla corte per aggiudicarsi il talentuoso attaccante tedesco. Non è un mistero, infatti, che la squadra nerazzurra si stia guardando intorno alla ricerca del possibile erede di Lautaro Martinez, tentato dalle sirene spagnole provenienti da Barcellona. L’attaccante tedesco, intanto, fa sfoggio del suo talento e della sua vena realizzativa in Bundesliga. Werner infatti ha siglato una tripletta nella vittoria del Lipsia sul campo del Mainz per 5-0. Ad aprire le marcature lo stesso Werner che, al 6′ minuto insacca su preciso cross di Lainer. Al 48’ il bis: scambio fra Kampl e Nkunku e cross basso del primo per il tap-in del tedesco. La tripletta arriva a un quarto d’ora dalla fine: lancio di Poulsen e Werner appena dentro l’area tocca di sinistro anticipando portiere e difensore. L’attaccante tedesco sta dimostrando di essere un attaccante completo e dal notevole senso del gol.