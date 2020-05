Inter sul campo: Conte lavora, ecco il programma odierno. Nuovi tamponi

Inter al lavoro sul campo di Appiano Gentile, dopo il giorno di riposo. Gli allenamenti programmati da Antonio Conte e il suo staff sono focalizzati per ora sopratutto sulla parte atletica. Intanto, la società conferma i rigidi controlli per il Coronavirus, come riporta “Tuttomercatoweb”

ALLENAMENTO E RIPRESA – Proseguono i lavori ad Appiano Gentile, in attesa delle decisioni ufficiali per la ripresa della Serie A. Dopo aver insistito molto sul lavoro atletico, oggi i ritmi sono stati un po’ più bassi per l’Inter. L’obiettivo per gli uomini di Conte è lavorare sulla forza e sulla resistenza, in attesa della migliore brillantezza. Per questo, il focus maggiore è stato sul lavoro aerobico e sugli allunghi, mentre il pallone è relegato sopratutto nella partitella finale. L’Inter intanto resta rigida sulle norme per prevenire il Coronavirus: oggi nuovi tamponi. Distanza di sicurezza, comportamenti attuati e attrezzature sono argomenti a cui il club nerazzurro presta grande attenzione sul campo.