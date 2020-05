Serie A, il nuovo calendario. Recupero Inter e Coppa Italia: ecco le date

Serie A al lavoro con tutte le parti in causa per la ripresa del calcio. Durante Tg Rai Sport, in onda su Rai2, emergono nuovi dettagli sul calendario dettaglio che potrebbe riguardare l’Inter e tutti i club. Intanto si spinge per la ripresa in data 13 giugno. Novità anche per la Coppa Italia

LE NOVITA’ DI GIORNATA – Il calendario sarà abbozzato nel Consiglio di Lega di domani. La Serie A insiste per ricominciare sabato 13 giugno ed è fiduciosa sulla revisione sulla norma che vieta le attività sportive fino al 14 giugno. Servono 15 finestre per le giornate di Serie A, i recuperi e la Coppa Italia. L’idea è concludere il campionato domenica 26 luglio, lasciando la settimana successiva per semifinali (29 e 30 luglio) e finale di Coppa Italia (2 agosto). Poi ci sarebbero le coppe europee. Per quanto riguarda i recuperi della 25esima giornata, saranno inseriti appena ci sarà uno slot disponibile. Probabile mercoledì 17 giugno, in cui quindi potrebbe giocarsi anche Inter-Sampdoria. I calciatori si stanno opponendo allo slot delle 16:30, previsto solo per i weekend. Si gioca sempre, sia turni infrasettimanali che weekend.