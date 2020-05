Inter al lavoro ad Appiano: si attendono le date della ripresa – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter continua a lavorare in due gruppi ad Appiano Gentile. Il lavoro è ancora al piccolo trotto, Antonio Conte aspetta di avere date precise per iniziare il lavoro di gruppo in vista della ripresa del campionato. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport

LAVORO IN ATTESA – L’Inter lavora in attesa di sapere quando inizierà il campionato e potrà riprendere il lavoro di gruppo più intensamente: «I giocatori stanno partendo ora da Appiano. L’allenamento è finito, non hanno fatto tantissimo a livello di adrenalina e contrasti, sarà un lavoro progressivo e quando si saprà la data di ripresa del campionato verrà intensificato il lavoro».