VIDEO – Torino-Udinese 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Udinese, match della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



GOL STAVOLTA UTILE – Torino-Udinese 1-0 nella ventunesima giornata di Serie A. La seconda rete consecutiva di Yann Karamoh, dopo quella nella sconfitta per 2-1 in Coppa Italia mercoledì contro la Fiorentina, dà al Torino il settimo posto. L’ex Inter potrebbe segnare già al 38′, quando su un rimpallo la palla gli arriva in area e Marco Silvestri salva sulla sua conclusione. Karamoh si ripete tre minuti dopo in acrobazia, il portiere dell’Udinese è ancora attento. Nulla però può fare al 49′, quando Ola Aina crossa da destra e di nuovo Karamoh dimenticato dalla difesa fa 1-0. L’assistente segnala fuorigioco, ma non c’è e il VAR lo convalida. Un errore di Perr Schuurs manda Beto solo davanti alla porta, ma Vanja Milinkovic-Savic è reattivo in uscita bassa. Il Torino non la chiude e rischia a venti secondi dalla fine del recupero, quando su cross disperato dell’Udinese la sponda di Isaac Success non trova Destiny Udogie di un soffio.

Video con gli highlights di Torino-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.